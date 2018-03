Wingly vernetzt Fluginteressierte mit Hobbypiloten. Wichtig: Der Pilot darf dabei nichts verdienen. Die Flüge basieren auf einer Kostenteilungsbasis – die Kosten werden gleichermaßen aufgeteilt. Denn Fliegen ist ein teures Hobby: Pro Flug zahlen Piloten knapp 200 Euro. Mitflieger zahlen für einen 45-minütigen Chiemsee-Rundflug zum Beispiel 60 Euro.

Auch die Fluglizenz bleibt gesichert

Für die, die fliegen, sinken also die Kosten. Und es gibt noch einen Vorteil: Fluglizenzen sind für zwei Jahre gültig. In den zwölf Monaten, bevor die Lizenz ausläuft, müssen Piloten zwölf Flugstunden nachweisen, damit sie verlängert wird. Diese Stunden kann Jan Bonitz nun mit anderen Menschen verbringen und seine Begeisterung teilen.

So auch an diesem Tag: Jan Bonitz schiebt das Flugzeug in Position, geht fokussiert die Checkliste Punkt für Punkt durch. Er kontrolliert die Schrauben an den Tragflächen, erzählt, dass heute am frühen Morgen einige Flugzeuge enteist werden mussten. Er setzt sich ins Cockpit, drückt Knöpfe, erklärt technische Begriffe und Namen, die zumindest an diesem Tag nur er versteht.

"Keine Gefühle, dafür viel Konzentration": So beschreibt Bonitz seine Lage, kurz bevor er und die Reporterin zur "Berge & Seen After Work Week Tour" (86 Euro pro Person) in die Luft abheben. Denn für Gefühle bleibe nicht viel Raum, die Konzentration sei das Wichtigste. "Würde ich einen Schritt meiner Checkliste vergessen, hätten wir ein Problem."

Das Flugzeug startet, wird immer schneller, Jan Bonitz zieht den Flieger in die Luft. Der kurze Moment, in dem man Erde für Himmel tauscht, bleibt immer etwas besonderes.

Aus 1.300 Metern Höhe sieht man unter sich den Ammersee, friedlich und unglaublich blau, die Landschaft mit ihren Bäumen und leichten Tälern wirkt wie das Nagelspiel von früher, unter das man seine Hand schob und so verschiedene Formen kreieren konnte.

"Das Schwierigste ist die Landung"

Nicht weit ist auch das Kloster Andechs, in der Ferne sieht man die Alpen, so nah und mächtig. Die Sonne blendet angenehm, der Motor ist laut, aber die Stille in der Luft ist überwältigend. Der Pilot erhält während des Fluges per Funk Informationen, ob jemand entgegenkommt und auch das Okay, den Flugplatz wieder anfliegen zu dürfen.

Bonitz unterhält sich mit der Reporterin, erklärt, erzählt, beschreibt. "Wenn ich Start, Fliegen und Landung bewerten müsste, ist Fliegen das leichteste." Der Start mache knapp 20 Prozent aus. "Das Schwierigste ist die Landung." Dann kommt sie. Die halbe Stunde verging wie im Flug, die Zweisitzer-Maschine landet sicher auf der Rollbahn.

Rundflüge, Einzelstreckenflüge und Ausflüge vermittelt Wingly. "Die meisten Flüge sind Rundflüge", sagt Landesmanagerin Melanie Engl. Im Frühling würden mehr Ausflüge gebucht, an die Nordsee, die Ostsee, nach Venedig und Prag.

9.000 Piloten gibt es auf der Plattform, davon 3.000 in Deutschland Die Community der Luftfahrt-Begeisterten ist weniger Jahre stark angestiegen – auf 125.000 Nutzer. 9.000 Wingly-Piloten gibt es insgesamt auf der Plattform, davon 3.000 in Deutschland. Nutzen dürfen sie europaweit 3.000 Flugplätze.

Bald soll es eine App geben

2015 schloss sich der deutsche Web-Programmierer Lars Klein mit den Franzosen Emeric de Waziers und Betrand Joab-Cornu – beide Piloten – zusammen, weil sie die gleiche Idee hatten. "Der Zugang zur Luftfahrt war schwierig, deshalb haben wir es selbst entwickelt", so Klein. 13 Leute arbeiten heute im Team, tüfteln an Ideen, und bald soll es eine App für leichtere Buchungen geben.

Wer nutzt das Angebot? Auf dem Wingly-Blog berichten Freundinnen von einem Kurztrip nach Italien, ein Sohn, der seinem Vater einen Flug schenkte – und ein Pärchen, das sich über den Wolken verlobt hat.

"Meine Familie ist noch nicht mitgeflogen", sagt Bonitz. Er hofft, dass sich das bald ändern wird. Er landet. Bonitz schiebt die DEGOJ Cessna 152 zurück an ihren Platz, wo sie von einem anderen Piloten erwartet wird. In ein paar Tagen wird er wieder fliegen. Der nächste Mitflieger hat schon über Wingly gebucht.

