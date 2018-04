Einfach mal abschalten Dieter Bohlen: Jetzt denkt er mal nur an sich

Nach dem "DSDS"-Finale am 5. Mai soll es endlich so weit sein. Den Gewinner der Show werde der Poptitan nicht produzieren, heißt es. Stattdessen will er sich mehr Zeit für seine Liebsten nehmen. "Meine Familie musste in den letzten Jahren stark unter meinem Job leiden", erklärt Bohlen dem Blatt. Nun wolle er "endlich mal, nach gefühlten 1000 Jahren, einen Sommer haben, in dem ich ganz abschalten kann".