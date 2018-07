"Einfach ein Witz" Trotz Einzug ins WM-Viertelfinale: Shitstorm für Neymar

Als einer der wenigen Fußball-Superstars ist Brasiliens Stürmer Neymar (26) nach wie vor bei der WM in Russland dabei. Die Selecao hat im Achtelfinale Mexiko mit 2:0 besiegt und steht nun im Viertelfinale. Ein Grund zur Freude. Aber im Netz macht sich Unmut breit. Ausgerechnet Neymar steht in der Kritik, der ein Tor selbst geschossen und eines vorbereitet hat. Die Fans lästern über sein Verhalten auf dem Platz nach einem Foul - das an Theatralik kaum zu überbieten war...