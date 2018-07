Beim zweiten Gruppendate der Folge mussten Manuel, Chris, Alex, Maxim, Daniel, Dennis, Kevin und Eddy in den Farben Griechenlands gekleidet ihre Sportlichkeit und Männlichkeit unter Beweis stellen. In verschiedenen Disziplinen wie Bogenschießen, Tauziehen und Ringen mussten die Jungs um die Bachelorette kämpfen. Dabei gab es für Nadine einiges zu gucken: Gute Vorbereitung ist schließlich alles! "T-Shirts ausziehen, ihr dürft euch einölen", verkündete die 32-Jährige. So gut es ging, unterstützte sie die Männer dabei - nicht ganz uneigennützig. "So hab ich mir das vorgestellt als Bachelorette", freute sie sich.

Ein mühsames Rendezvous über den Dächern

Am Ende durfte sich der 25-jährige Tourismuskaufmann Dennis von ihr stilecht mit Lobeerkranz und Medaille zum Sieger küren lassen und mit Nadine ein romantisches Rendezvous bei Sonnenuntergang über den Dächern der Stadt erleben. Das Abendessen selbst verlief leider eher schleppend. Er war sehr zurückhaltend, das Gespräch plätscherte eher mühsam dahin als richtig Fahrt aufzunehmen. So mühsam, dass sich die Bachelorette gezwungen sah, Dennis mit den Worten "Du kannst mich auch noch irgendwas fragen" anzustacheln. Die Resonanz: gering, das Date frühzeitig vorbei.

Wie hat er das zweisame Treffen erlebt? "Ich denke, ich konnte den Abend ein bisschen nutzen", urteilte Dennis später in der Männer-Villa. Er habe mit "völlig offenen Karten gespielt" und ein "gutes, intensives Gespräch geführt. Hier scheinen zwei Menschen offenbar zwei völlig unterschiedliche Dates erlebt zu haben...

Der Zickenkrieg geht los...

Vor der Nacht der Rosen kam es in der Männer-Villa dann zum ersten großen Wortgefecht. Die Protagonisten: "Ich kann keinen Fisch zerlegen"-Filip und "Schulterkuss"-Rafi. Die erste Feindschaft der neuen Staffel steht also bereits in den Startlöchern und die Grüppchen-Bildung ist bereits auch in vollem Gange! Es verspricht die nächsten Episoden zickig zu werden. "Manchmal können die schlimmer sein als Mädls", fasste es Rafi gegenüber Nadine später beim Einzelgespräch zusammen.

Die Nacht der Rosen

Dann stand wie immer der obligatorische schwierigste Teil an: die Rosenvergabe. Drei Männern sagte Nadine "Leb wohl". Andi, Manuel und Jan mussten nach der zweiten Nacht der Rosen ihre Koffer packen. 14 Kandidaten sind nun noch im Spiel um die Liebe. Wer hat die besten Chance sich nächstes Mal ein Stück mehr in das Herz der Bachelorette zu schleichen? Der gut aussehende, aber zurückhaltende Alex, der dieses Mal die erste Rose bekam? Der verrückte und doch spirituelle Eddy? Männer-Model Maxim oder Brian mit dem Muttermal auf der Nase?

