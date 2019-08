Mieterverein München: "Miete scheint deutlich überhöht"

Für die Abendzeitung hat Raststätter mit den Angaben aus dem Immobilienangebot gerechnet und ist auf einen ungefähren Quadratmeterpreis von 9,52 Euro für eine Wohnung in dieser Lage und einfachen Ausstattung gekommen. Das wären bei 110 Quadratmetern 1.047,20 Euro ortsübliche Kaltmiete. Wenn man zehn Prozent draufrechnet, wäre das eine maximale Miete von 1.152 Euro mit Mietpreisbremse. "Das wäre für eine bewohnbare Wohnung, was hier ja nicht der Fall ist. Wenn der Mieter sie erst bewohnbar machen muss, wäre noch mal etwas abzuziehen", so Raststätter.