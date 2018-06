Einen Haken gibt es Facebook will User vor "Game of Thrones"-Spoilern schützen

Doch so sinnvoll das Ganze auch klingen mag, einen großen Haken gibt es. Weil sich Facebook nicht ins eigene Fleisch schneiden will, werden Werbungen, in denen gesperrte Keywords vorkommen, dennoch angezeigt. Das berichtet die US-Seite "Cinema Blend". Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit selbstredend sehr gering, dass in einer geschalteten Werbung für eine Serie ein ersichtlicher Spoiler enthalten ist.