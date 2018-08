"Eine wundervolle Person" Servus Basti! Die Bayern-Stars verabschieden sich von Schweinsteiger

So ganz kann und will es das Fußball-Herz immer noch nicht glauben. Bastian Schweinsteiger (34) hat am Dienstagabend seinen emotionalen Abschied vom FC Bayern München gefeiert. Beim Abschiedsspiel in der Münchner Allianz Arena war gefühlt jeder anwesend, der mit dem 34-Jährigen mal gekickt hat oder von dem er einst trainiert wurde. Und so drückten ihm nicht nur Jupp Heynckes (73), Oliver Kahn (49) und Philip Lahm (34) die Hand.