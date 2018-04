Bevor es mit einem Bau dieser Art losgeht, wird die Immobilie – in diesem Fall eine zweietagige Wohnung – mit einem Laser gescannt. Der handgezeichnete Entwurf zur Wellen-Wohnung, den der Besitzer sich mit einer Innenarchitektin ausgedacht hat, wurde an diesen Scan angeglichen, damit die Tür eben nicht näher an der Wand liegt, als gedacht. Dazu wurden in einem 3-D-Modell die 20.000 Bauteile erstellt und in Peiting in Niederbayern mit einer computergesteuerten Fräse millimetergenau gefertigt.

Auf der Baustelle wurden sie dann wie große Legosteine zusammengefügt. "Wir bauen nicht mehr", sagt Architekt Laurent Brückner, "wir montieren einfach nur noch." Auf einer konventionellen Baustelle kämen nur etwa acht bis zehn Prozent aller Teile für den Innenausbau vorgefertigt an – etwa Türen und Fenster. Viele Rohstoffe und Teile würden tonnenweise angeschleppt, aufwändig bearbeitet – und überschüssiges Material und Reste wieder abtransportiert.

Wie das Bauen der Zukunft aussieht

Auf der Elphi-Baustelle läuft das eben anders – teils aus Rücksicht auf die komplexe Funktion des Gebäudes, aber auch wegen der Material-Effizienz und Nachhaltigkeit. Dadurch gibt es so gut wie keinen Dreck und Lärm auf der Baustelle – und es arbeiten nur wenige Menschen dort.

Die meisten sind in der Werkstatt zugange. Wenn daraus eine großflächige Entwicklung wird, "kann eine neue Industrie-Art entstehen", sagt Brückner. "Das Prinzip wird eines Tages in allen Arten des Bauens ankommen. Das Handwerk wird sich so mit Sicherheit verändern." Vielleicht entstehe so irgendwann gar kein Müll mehr beim Bau.

Bedeutet das alles nun, es gibt bald ein Cora-Penthouse auf dem Dach des neuen Münchner Konzertsaals? "Wenn morgen die Stadt kommt mit einem Vertrag", sagt Architekt und Cora-Chef Andreas Konle, "dann bauen wir natürlich da!"

Realistischerweise werden die nächsten Projekte aber eher im Ausland entstehen. Mit digitalen Projekten wie diesen, sagt Hansen seufzend, sei man wegen der strengen Regularien und DIN-Normen in Deutschland etwas weniger flexibel.

Und – Kindheits-Bauer werden sich erinnern – mit Lego spielen macht nun einmal frei am meisten Spaß.