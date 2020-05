Geplant ist eine stark verkleinerte Automesse für Fachbesucher auf dem Messegelände. Zudem wollen die Veranstalter verschiedene Plätze in der Stadt, etwa den Odeonsplatz und den Königsplatz, zur Bühne machen – mit Vorführungen, Flugtaxis, Umweltforen und Konzerten. Dafür hat der Stadtrat vergangene Woche in einer nichtöffentlichen Sitzung, noch in alter Besetzung, gestimmt: gegen die Stimmen der Grünen. Das "Ausmaß der Nutzung öffentlicher Räume" erschien ihnen zu groß.