Eine Woche nach Verlobungs-Aus Paris Hilton spricht erstmals über Trennung mit Chris Zylka

Nach der medienwirksamen Verlobung mit Chris Zylka (33) im Januar 2018 und der überraschenden Trennung elf Monate später, hat sich Paris Hilton (36) jetzt persönlich zu Wort gemeldet. So sprach die millionenschwere Hotelerbin in der US-Show "The Talk" über die wahren Gründe für das Ende ihrer Liebe. Sie sei schlichtweg zu naiv gewesen. "Ich habe das Gefühl, ich verliebe mich einfach zu schnell und zu intensiv. Es war eine Wirbelwind-Romantik und ich war schon immer von Disney-Geschichten und Liebesgeschichten besessen. Ich dachte, es würde mein Happy End sein, mir wurde erst nach einiger Zeit klar, dass es nicht die richtige Entscheidung war."