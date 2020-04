"Eine Warnung und ein Weckruf" Armin Rohde hat nach Filmdreh zwölf Kilo abgenommen

Mit dem Dreh zum Spielfilm "Werkstatthelden mit Herz", der am 1. Mai um 20:15 Uhr im Ersten zu sehen ist, hat für Armin Rohde (65, "Taxi") alles angefangen. Der deutsche Schauspieler hat in gut einem Jahr zwölf Kilo abgenommen. "Dieser Dreh war eine Warnung und ein Weckruf", erklärt Rohde der "Bild am Sonntag". "Denn da musste ich ja tatsächlich laufen. Und dabei ist mir natürlich aufgefallen, wie schwer mir das gefallen ist." Ihm sei "ganz schön die Pumpe" gegangen.