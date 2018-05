Eine verrückte Herausforderung Linda Hesse im "Playboy": "Eigentlich bin ich dafür nicht der Typ"

Fühlen Sie sich rundum wohl in Ihrem Körper?

Hesse: "So alle paar Wochen kommt's mir in den Sinn, dass ich doch eigentlich ganz schön glücklich bin." Das ist ein Songzitat aus "Goodbye", der Song fängt allerdings mit dem Gegenteil an: "So alle paar Wochen kommt's mir in den Sinn, dass ich grad nicht wirklich rundum glücklich bin." Jede Frau hat Phasen, in denen sie kurzzeitig sehr kritisch mit sich selber ist, manchmal vielleicht zu sehr und es gibt Phasen, in denen man sich einfach gut fühlt, zum Glück überwiegt das bei mir.

Wie halten Sie Ihren Körper so in Schuss?

Hesse: Ich habe eine liebe Freundin in Berlin gefunden, Nada Ivanovic. Sie ist Personaltrainerin und einfach eine tolle Frau. Wegen und vor allem mit ihr, habe ich meine Liebe zum Sport vor knapp vier Jahren entdeckt. Früher habe ich mich beim Dauerlauf in der Schule hinter dem erstbesten Baum versteckt, jetzt brauche ich Sport als Ausgleich am liebsten zwei- bis dreimal die Woche. Burpees, Sit-ups und Seilspringen mag ich ganz gern. Das hat den positiven Nebeneffekt, dass ich mit 30 besser in Form bin als damals mit 20.

Achten Sie streng auf Ihre Ernährung?

Hesse: Jein, ich lege ab und zu einen Safttag ein, einfach weil ich so gern entsafte und mir grade im Sommer sehr gern morgens einen frischen bunten Saft mache. Im Winter gibt es meistens rote Beete, Karotte, Ingwer und Apfel - ist gut fürs Immunsystem. Ansonsten bin ich so aktiv, dass ich egal zu welcher Jahreszeit, das ein oder andere Eis ohne Reue genießen kann. Das Leben wäre fürchterlich ohne Eis und Gummibären, aber auch ohne Äpfel.

Wie haben Ihr Freund und Ihre Familie auf die Bilder reagiert?

Hesse: Sie sind alle sehr tierliebe Menschen und mögen natürlich auch Hasen. (lacht)

Sie haben gerade Ihr viertes Album "Mach Ma Laut" veröffentlicht. Warum singen Sie Schlager?

Hesse: Ich bin mit deutscher Musik groß geworden und liebe Musik in ihrer Muttersprache. Egal ob Englisch, Italienisch oder Deutsch. Für mich ist es einfach schön, auf Deutsch zu singen - ich denke und träume auf Deutsch, also singe ich auch auf Deutsch. Wenn man so viel Wert auf die Texte legt wie ich, ist es wichtig, dass man die Worte ohne Übersetzungsfehler benutzen kann. Deutsche Songs sind unmissverständlich und direkt.

