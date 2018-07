Eine Veränderung, die es in sich hat Haare blondieren? Das solltest du vorher wissen

Ein Blick in die Zukunft

Was sich jeder bewusst machen sollte: Sich die Haare zu blondieren, ist nichts, was mal eben so gemacht wird. Denn das Umstyling kann einiges kosten, wenn es professionell vorgenommen wird. Dafür ist das Ergebnis aber auch zufriedenstellend. Nicht zu vergessen: Vor allem bei dunklem Naturhaar muss man regelmäßiges Nachfärben und besonders viel Pflege einplanen - sowohl finanziell als auch im Terminkalender! Blondiertes Haar benötigt nun mal mehr Aufmerksamkeit als Naturhaar.