"Eine unglaubliche Lady" Eunice Gayson: Erstes "Bond Girl" wurde 90 Jahre alt

Zwei Mal verdrehte sie Geheimagent James Bond und der Männerwelt als Sylvia Trench den Kopf. Eunice Gayson, die in dieser Rolle in "James Bond - 007 jagt Dr. No" und "James Bond 007 - Liebesgrüße aus Moskau" zu sehen war, ist am Freitag im Alter von 90 Jahren verstorben. Sie war das erste "Bond Girl" der Filmgeschichte.