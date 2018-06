Eine Tonne schwer Bombenfund in Oberhausen: 4.000 Menschen betroffen

Vor der Entschärfung in Oberhausen sollten insgesamt mehr als 4000 Menschen im Ein-Kilometer-Umkreis in Oberhausen und dem angrenzenden Duisburg am Abend bis spätestens 21.30 Uhr ihre Wohnungen verlassen, teilte die Stadt Oberhausen mit. Die Entschärfung sei für 22.30 Uhr geplant, hieß es.