Gemeinsam für ein gutes Klima! Wie Cool City unser München klimafreundlich macht

Tagelang waren sie in der Münchner Innenstadt unterwegs und haben die Bürger zum Rätseln gebracht. Jetzt wird das Geheimnis um die blauen C’s am Odeonsplatz gelüftet und die neue Klimaschutzkampagne für München, München Cool City, stellt sich vor.



München – Bis 2050 klimaneutral werden, das ist das erklärte Ziel der Landeshauptstadt. Dass hierzu alle Kräfte gebündelt werden müssen und alle Münchnerinnen und Münchner dazu etwas beitragen können: Das ist die Botschaft der neuen Klimaschutzkampagne München Cool City. Mithilfe von Tipps und vielen Aktivitäten will Sie den Bürgerinnen und Bürgern zeigen, dass Klimaschutz ganz einfach ist. Jeder kann mitmachen und dabei auch noch profitieren.