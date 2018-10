In Manns Berichten wird deutlich, dass dieser keinen Zweifel an der Echtheit der Geisterbeschwörungen des Schrenck-Notzing hatte. In der Weimarer Republik wurde Schrenck-Notzing auch als der "Geisterbaron" betitelt. Bis heute ist jedoch fraglich, inwieweit es sich bei seinen Séancen um Betrug handelte und wie Schrenck-Notzing die Täuschung aufbaute. Es wird vermutet, dass Thomas Mann durch die Bekanntschaft zu Szenen im berühmten Zauberberg inspiriert wurde.

Aber zurück in die Gegenwart, zurück zu Halloween, der Nacht der Geister und Gespenster. Bei dem Wort handelt es sich um eine Verballhornung des englischen "All Hallows’ Eve", dem Abend vor Allerheiligen.

Rübengeister gibt es fast in allen deutschen Regionen

Der amerikanische Brauch, bei dem in ausgehöhlte Kürbisse Schreckgesichter geschnitzt werden und verkleidete Kinder mit der Drohung "Süßes oder Saures" von Haus zu Haus ziehen, der auch hier immer mehr Menschen fasziniert, hatte seinen Ursprung in Europa und kam erst mit irischen Einwanderern in die Neue Welt.

Wie in Irland, so gibt es auch in vielen Teilen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz den Brauch der Rübengeister (ursprünglich waren es nämlich Rüben und keine Kürbisse). Die Rübengeister haben in den unterschiedlichen Regionen ganz unterschiedliche Namen: Riabagoschtern (Baden-Württemberg und Bayerisch Schwaben), Kilbesingen (Raum Schramberg), Moas (Vorarlberg), Flenntippln (Oberlausitz), Rubebötz (Thüringen), Rummelbooze (Saarland), Kipkapköögels (Ostfriesland), Dickwursmann (Mittel- und Oberhessen), Gloihniche Deuwel (Taunus und Westerwald).

In Oberbayern heißt es aber: gutes Gruseln zu Halloween mit seinen Geistern.