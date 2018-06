"Eine schwierige Woche" "Roseanne"-Debakel: Serientochter Sara Gilbert versteht das Show-Aus

Vergangene Woche wurde das Revival der Erfolgs-Sitcom "Roseanne" vom US-Sender ABC abgesetzt, weil Hauptdarstellerin Roseanne Barr (65) via Twitter mit einem rassistischen Tweet für Furore gesorgt hatte. Sara Gilbert (43), die seit jeher Serientochter Darlene spielte, kann die Entscheidung des Senders absolut nachvollziehen - selbst wenn sie und viele andere dadurch ihre Jobs verloren haben. Das berichtet das US-Magazin "People" und bezieht sich auf einen Auftritt Gilberts in der amerikanischen Talkshow "The Talk".