Eine "Obstschale täglichen Schmerzes" FKA Twigs hatte mit sechs riesigen Tumoren zu kämpfen

Ein Tumor hätte die Größe von zwei Kochäpfeln gehabt, drei seien so groß wie Kiwis gewesen und die restlichen zwei Tumore waren etwa so groß wie Erdbeeren - ihre ganz persönliche "Obstschale täglichen Schmerzes", wie FKA Twigs schreibt. Eine Krankenschwester habe ihr erklärt, dass die Tumore zusammen in etwa so groß und schwer gewesen seien, als ob sie im sechsten Monat schwanger gewesen wäre.