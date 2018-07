"Eine normale, echte Beziehung" So denkt Mila Kunis über die Ehe von Ashton Kutcher und Demi Moore

Mila Kunis (34, "Black Swan") ist seit drei Jahren mit ihrem Schauspielkollegen Ashton Kutcher (40, "Two and a Half Men") verheiratet. Was sie über dessen erste Ehe mit dem ehemaligen Hollywood-Superstar Demi Moore (55, "3 Engel für Charlie - Volle Power") denkt, hat sie nun im Interview mit "WTF with Marc Maron Podcast" verraten.