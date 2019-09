Der Wiesn-Chef erklärt’s so: "Wir haben die Bar genehmigt – und in der Bar muss der Wirt den Betriebsvorschriften nach gar kein Bier ausschenken." Woher kommt aber diese Extrawurst-Regel für Wiesn-Bars? Baumgärtner: "Das ist ja nicht erst seit gestern so, sondern historisch gewachsen. Diese Diversität im Angebot ist gut so und wir wollen daran auch gar nichts ändern."