Eine Million Euro Spendensumme BayWa Stiftung: Festliche Gala für den guten Zweck

Unter dem Motto „Bilden. Fördern. Bewegen.“ blickte die BayWa Stiftung am Freitagabend im Rahmen einer Benefizgala auf 20 Jahre erfolgreiche Bildungsarbeit zurück. Die Gastgeber, Prof. Klaus Josef Lutz, Vorstandsvorsitzender der BayWa AG, und Maria Thon, Geschäftsführerin der BayWa Stiftung, informierten in der Ziegelei 101 in Ismaning zum Fortschritt aktueller Projekte und freuten sich über die Spendensumme in Höhe von einer Millione Euro.