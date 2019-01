Eine Medaille sollte drin sein WM-Auftakt: Stefan Kretzschmar glaubt an die deutschen Handball-Jungs

Seine Prognose für die Handball-WM

Fast zehn Jahre lang war Kretzschmar Teil der deutschen Handball-Nationalmannschaft. In insgesamt 218 Länderspielen erzielte er sagenhafte 821 Tore. Wie es am heutigen Donnerstag, dem Beginn der Handball-WM in Deutschland und Dänemark, in den Köpfen der Nationalspieler aussehen muss, weiß er daher nur zu gut.