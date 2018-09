Eine magische Vorstellung Prinz Charles wird seinen 70. Geburtstag mit einer Zaubershow feiern

Es klingt nach einem aufregenden Programm: Prinz Charles wird seinen 70. Geburtstag am 14. November mit einer Reihe magischer Darbietungen feiern. Dazu soll er namhafte Zauberkünstler und Komiker ins London Palladium eingeladen haben, berichtet die britische Boulevardzeitung "Express". Das Motto seiner royalen Geburtstagsfete: "We Are Most Amused and Amazed", zu Deutsch "Wir sind am meisten amüsiert und erstaunt").