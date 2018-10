Außerdem müssten die Haltestellen so ausgebaut werden, dass die Busse reibungslos an und wieder abfahren können. Staufrei und barrierefrei lautet hier das Ziel. Der Ausbau der Busspuren ist laut MVV einer der wichtigsten Bausteine. Die Sonderspuren könnten am meisten zur Pünktlichkeit der Busse beitragen, sind aber am aufwändigsten zu realisieren. Sogenannte Busschleusen würden es den Bussen ermöglichen am Stau vorbei über eine Kreuzung zu fahren. Aber auch diese von der MVV vorgeschlagenen Maßnahme zieht bauliche Arbeiten nach sich.