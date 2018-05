"Eine Frage der Leidenschaft" Warum Ironman-Sieger Jan Frodeno ab und zu ein Egoist sein muss

"Mir ist sehr wohl bewusst, dass es in meinem Alter nicht mehr ewig geht. Aber wenn ich mir weiterhin Ziele setzen kann, dann habe ich auch noch ein paar gute Jahre in mir", so der 36-Jährige. Seine Hawaii-Niederlage aus dem Jahr 2017 will und kann er nicht auf sich sitzen lassen. "Ich bin nun mehr denn je motiviert, alles für das zweite Wochenende im Oktober zu tun", denn dann gehe er auf der Pazifikinsel wieder an den Start. "Ich will dort nochmal zeigen, was in mir steckt."