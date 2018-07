München - Serge Gnabry interessiert sich ja sehr für Mode, vor ein paar Tagen saß er noch bei einer Fashionshow in Paris in der ersten Reihe – und so überraschte es nicht, dass sich der Neuzugang des FC Bayern bei seiner Vorstellung am Montag etwas ausgedacht hatte: Gnabry kam nämlich im auffälligen rot-weiß-gestreiften Gucci-Shirt mit Schlangenmuster auf dem Kragen.