Eine echte Freundin Heidi Klum: "Ich bin für Mel B da, wann immer sie mich braucht"

Posttraumatische Belastungsstörung

Mittlerweile steht auch fest, dass sich das Ex-"Spice Girl" selbst in einen Entzug begeben wird. Allerdings nicht wegen einer vermeintlichen Alkohol- oder Sex-Sucht, wie Medien immer wieder spekulieren. "Da wurden einige Sachen verzerrt dargestellt. Nein, ich bin keine Alkoholikerin. Nein, ich bin nicht sexsüchtig!", offenbarte Mel B in der Talkshow von Ellen DeGeneres (60). Eine posttraumatische Belastungsstörung sei der Grund: "Ich war zehn Jahre lang mit einer Person liiert und das war ein ziemlicher Tumult, sehr intensiv. Ich leide sehr an meiner posttraumatischen Belastungsstörung."