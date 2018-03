Eine Ausnahmeschauspielerin Julia Jentsch in "24 Wochen": Die Expertin für sensible Rollen

Im Drama "Die Auserwählten" (2014) spielte Jentsch eine Lehrerin, die Ende der 1970er Jahre an der damaligen Vorzeigeeinrichtung Odenwaldschule den sexuellen Missbrauch von Schülern durch den Schulleiter (gespielt von Ulrich Tukur) entdeckt. Doch gegen dessen Netzwerk kommt sie nicht an... Nach intensiven Diskussionen mit der Schulleitung wurde der Film 2013 in der echten Odenwaldschule gedreht. Uraufgeführt wurde er beim Filmfest München 2014, erstmals ausgestrahlt Anfang Oktober 2014 im Ersten. Ende November 2014 verbot das Landgericht Hamburg nach der Klage zweier ehemaliger Schüler die ausgestrahlte Fassung.