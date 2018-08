Eine andere spielt Vivian Julia Roberts besucht "Pretty Woman"-Musical

Die Rolle der Vivian Ward in der kultigen Liebeskomödie "Pretty Woman" machte Julia Roberts 1990 weltberühmt. Der heutige Mega-Star wollte sich nun nicht entgehen lassen, noch einmal in Erinnerungen zu schwelgen. Sie besuchte eine besondere "Tribute Performance" von "Pretty Woman: The Musical" zu Ehren des verstorbenen Regisseurs Garry Marshall (1934 - 2016).