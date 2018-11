Einbrüche und Social Media "Tatort: Treibjagd": So wird der neue Krimi aus Hamburg

An manchen Stellen kommen einem die Nachbarn dennoch etwas zu einfach gestrickt und erstaunlich leicht erpressbar vor. Und auch das viele Hin und Her im Wald oder die Hundezentrale auf einer Lichtung sind im realen Leben vielleicht denkbar, in diesem TV-Krimi wirkt es zuweilen aber eher unfreiwillig komisch.

Alles in allem ist es ein klassischer "Tatort" mit einigen spannenden Szenen. Das spannende Highlight gibt's am Schluss - ob die Krimi-Macher wohl die volle Härte wagen?