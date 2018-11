50.000 Euro Beuto nach Einbruch in Bad Wörishofen

Besonders große Beute machte die Bande am 27. September 2017 in einem Haus in Bad Wörishofen. Gemeinsam mit einem Komplizen hatte Liridon S. per Kittfalzstechen – mit einem Schraubendreher wird in den Kitt des Fensters gestochen und so die Scheibe präzise gebrochen – ein Fenster des Anwesens aufgehebelt.