Jetzt startet die Mutter einer Tochter bei den den Winter-Paralympics und zeigt sich im Vorfeld so sexy wie noch nie. Die Amerikanerin will Vorbild für andere Frauen mit Behinderungen sein. "Sie sieht man normalerweise nicht sexy. Ich wollte zeigen, dass das okay ist", sagte die Paralympics-Athletin am Mittwoch in Pyeongchang.