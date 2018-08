Ein Wuff aus den Wellen Hunde surfen in Kalifornien um die Wette

Abbie ist schon eine kleine Berühmtheit. Die Australian-Kelpie-Dame ist buchstäblich der Spitzenreiter unter den surfenden Vierbeinern. In elf Wellenreiter-Jahren hat sie unzählige Titel gewonnen, den Guinness-Rekord für den längsten Wellenritt aufgestellt (60 Meter), Werbefilme gedreht und sogar schon in einem Spielfilm gesurft. Am Samstag musste sie sich allerdings mit Bronze in ihren Größensparte "mittelgroß" begnügen. Mit einem gebrochenen Zeh war Herrchen Michael Uy nicht in Bestform. "Hauptsache wir haben Spaß", sagt der passionierte Surfer, der Abbie als Welpe aus dem Tierheim adoptierte.