Ein wichtiges Detail ist noch geheim Prinz Louis: Diese Details zu seiner Taufe sind schon bekannt

In Großbritannien steht das nächste royale Großereignis an. Am Montag, den 9. Juli, wird mit Prinz Louis das jüngste Mitglied der königlichen Familie getauft. Der am 23. April 2018 in London geborene Prince Louis Arthur Charles von Cambridge steht aktuell an fünfter Stelle der britischen Thronfolge und kann auch deswegen später einmal auf eine ziemlich prominent besetzte Gästeliste zurückblicken - doch das sind nicht die einzigen Details, die bislang bekannt sind.