Ein weiterer Schicksalsschlag Familien-Drama! Vater von Kate Spade stirbt kurz vor ihrer Beerdigung

"Er hatte in letzter Zeit gesundheitliche Probleme und war wegen des kürzlichen Todes seiner geliebten Tochter untröstlich", heißt es darin. Der 89-Jährige sei an einem gebrochenen Herzen im Kreise seiner Familie gestorben. Seine Tochter hatte sich am 5. Juni in ihrer New Yorker Wohnung das Leben genommen. Wie ihr Ehemann und Geschäftspartner, Andy Spade (55), nach ihrem Tod öffentlich machte, habe die Designerin jahrelang unter Angstzuständen und Depressionen gelitten und sei deswegen in ärztlicher Behandlung gewesen. Kate Spade wurde nur 55 Jahre alt.