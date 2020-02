Cafu über Coutinho: "Würde ihm raten, in München zu bleiben"

Brasiliens Rekordnationalspieler Cafu spricht sich dennoch für einen Verbleib seines Landsmannes in München aus. "Ich würde ihm raten, in München zu bleiben", sagte der 49 Jahre alte Kapitän der brasilianischen Weltmeister-Elf von 2002 in einem Interview mit dem Sport-Informationsdiens (SID) bei einem Mercedes-Benz-Termin am Rande der Laureus-Award-Verleihung in Berlin. Cafu sieht außergewöhnliche Fähigkeiten bei der Barcelona-Leihgabe: "Er ist ein unglaublicher Spieler. Wenn er auf der richtigen Position eingesetzt wird, kann er den Unterschied ausmachen."