Ein Treffen, das Fragen aufwirft Donald Trump: Kim Kardashian hilft bei der Gefängnisreform

Denkt man an Reality-Star Kim Kardashian (37), so denkt man in erster Linie an eine oft und gerne entblößte Kehrseite sowie an mitunter weltfremd schillernden Glamour. Dass ausgerechnet sie sich nun mit US-Präsident Donald Trump (71, "Great Again") getroffen hat, um über eine Gefängnisreform in den USA zu plaudern, wirkt im ersten Moment etwas befremdlich. Doch das Treffen gab es nicht nur, wie ein von Trump gepostet Bild auf Twitter belegt, es hatte auch einen konkreten Anlass, für den sich die Frau von Kanye West (40) tatsächlich schon seit längerer Zeit stark macht.