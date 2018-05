Ein Traum aus Diamanten Toni Garrn verzaubert Cannes in einer funkelnden Roberto-Cavalli-Robe

Toni Garrn (25) legte bei den Internationalen Filmfestspielen in Cannes am gestrigen Dienstag einen funkelnden Auftritt hin. In einer halb-transparenten Traumrobe des italienischen Modeschöpfers Roberto Cavalli (77) besuchte sie die Premiere des neuen Kinostreifens "Solo: A Star Wars Story". Elegant schmiegte sich das bodenlange Kleid mit eingenähter Korsage an den Körper der 25-Jährigen und betonte durch einen hohen Schlitz an der Vorderseite ihre trainierten Beine. Dennoch lag der Blickfang auf etwas anderem.