"Ein surrealer Kreislauf von Trauer" Todestag von Chester Bennington: Rührende Botschaft von Linkin Park

"An unseren Bruder Chester", eröffnen Linkin Park ("In The End") auf Facebook einen Beitrag, in dem die Band ihrem vor genau einem Jahr verstorbenen Sänger Chester Bennington (1976-2017) gedenkt. "Ein Jahr ist seit deinem Ableben vergangen - ein surrealer Kreislauf von Trauer, Kummer, Ablehnung und Anerkennung", heißt es weiter. Bennington wurde am 20. Juli 2017 tot in seiner Villa aufgefunden. Er hatte Suizid begangen.