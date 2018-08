Ein starkes Team, Wilsberg,... Krimi-Tipps am Mittwoch

22:00 Uhr, SWR/SR, Tatort: Tod im All

Lunik van Deeling ist tot, der legendäre Bestseller-Ufologe ist ermordet worden. Dies behauptet ein geheimnisvoller, anonymer Anrufer. Oder ist das Ganze nur ein grandioser PR-Gag? Van Deeling auf Exkursion ins All, zur Plauderstunde mit den Außerirdischen? Lena Odenthal (Ulrike Folkerts), Hauptkommissarin in Ludwigshafen, ist sauer. Sie weigert sich hartnäckig, hinter dem Verschwinden van Deelings ein kaltes Gewaltverbrechen zu vermuten. Doch dann geschieht ein zweiter Mord, an dem nicht zu zweifeln ist. Eine Radioreporterin, befasst mit Recherchen in Sachen van Deeling, wird tot in ihrer Wohnung aufgefunden.