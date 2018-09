Ein starkes Team, Wilsberg,... Krimi-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, ZDFneo, Ein starkes Team: Dschungelkampf

Der junge Carsten Bubenberger wird ermordet bei den Müllcontainern eines Hochhauses gefunden. Ben Kolberg (Kai Lentrodt), der mühsam die Zeugenaussagen in der Nachbarschaft aufnimmt, erfährt, dass Carsten am späten Abend von zwei Männern mit Baseballschlägern verfolgt wurde. Das "starke Team" erhält Unterstützung von den örtlichen Polizeihauptmeistern Hellmich und Schwendt. Diese haben sich mit Leib und Seele der Ordnung in ihrem Viertel verschrieben. Damit das funktioniert, wenden sie auch unorthodoxe und halblegale Methoden an.