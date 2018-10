Ein starkes Team, Wilsberg,... Krimi-Tipps am Mittwoch

23:20 Uhr, hr, Mankells Wallander: Dunkle Geheimnisse

Nach dem Mord an einem Elfjährigen ermittelt Wallander (Krister Henriksson) gegen einen pädophilen Täter, der jedoch vor seiner Verhaftung selbst ermordet wird. Wollte sich etwa Lasse Bengtsson (Ulf Friberg), der Vater des Jungen, an dem Peiniger seines Sohnes rächen? Durch die Parallele zwischen dem Mord an Johannes und einem sieben Jahre zurückliegenden Verbrechen an einem gleichaltrigen Jungen gerät der pensionierte Polizist Rolf Liljeberg (Rosendahl Anders Ahlborn) ins Visier.