Ein starkes Team, Varg Veum, ... Krimi-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, ONE, Agatha Christies Poirot: Eine Tür fällt ins Schloss

Poirot (David Suchet) und Hastings (Hugh Fraser) sind auf einem Schiff auf dem Mittelmeer unterwegs. Aber die Ruhe währt nicht lange: Lady Clapperton wird ermordet in ihrer Kabine aufgefunden. Es sieht so aus, als sei sie von einem fliegenden Händler, der bei einem Landaufenthalt in Alexandria an Bord kam, umgebracht worden. Oder hat einer der Passagiere an Bord einen Grund, ihr nach dem Leben zu trachten? Mit einem Varietétrick kann Poirot den Täter überführen.