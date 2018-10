Ein starkes Team, Tatort, ... Krimi-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, SWR/SR, Tatort: Bienzle und der Zuckerbäcker

Ein Serienmörder hält Bienzle (Dietz-Werner Steck), seinen Kollegen Gächter (Rüdiger Wandel) und ganz Stuttgart in Atem. Drei Frauen sind bereits tot, als im Schlosspark eine schwer verletzte Frau gefunden wird. Bienzle verdächtigt Konditormeister Theo Hasselt (Alexander Radszun), der neben der leblosen Frau aufgefunden wird, kann ihm aber nichts nachweisen. Nach einem weiteren Mord an einer jungen Frau ist die Stimmung in der Stadt so aufgeladen, dass Gächters neue Freundin, die Journalistin Christine Stegmann (Angelika Bartsch), die Chance ihres Lebens wittert: Sie will dem Mörder eine Falle stellen und spielt auf eigene Faust den Lockvogel.