Ein Star mit Heimweh "Walking Dead": Andrew Lincolns simpler Grund für seinen Abschied

Die Nachricht, dass Hauptdarsteller Andrew Lincoln (44) in der neunten Staffel von "The Walking Dead" aussteigen wird, versetzte die Fans der langjährigen Zombie-Hatz in Schockstarre. Der Star selbst verspürte angesichts des völlig überraschenden Abschieds nun offenbar erhöhten Erklärungsbedarf. Im Gespräch mit der US-amerikanischen Seite "Entertainment Weekly" gab der Rick-Grimes-Mime jedoch Gründe an, die wohl jeder nachvollziehen kann - vor allem Familienmenschen.