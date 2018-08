Ein Star in Angriffslaune Kathleen Turner: Mit den "Friends" wurde sie keine Freunde

Was haben Donald Trump (71), Burt Reynolds (82) und der gesamte "Friends"-Cast gemeinsam? Sie alle kommen in einem interessanten Interview der Seite "Vulture" mit Schauspielerin Kathleen Turner (64) überhaupt nicht gut weg. Jeder von ihnen habe die 64-Jährige auf eine andere Weise enttäuscht. Beziehungsweise in Person von Präsident Trump sogar regelrecht angewidert: "Pfui. Er hat diesen ekelhaften Handschlag", erinnert sich Turner an eine Begegnung mit dem heute mächtigsten Mann der Welt zurück.