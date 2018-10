Ein Sommer in Oxford, ... TV-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, sixx, Noch einmal Ferien, Komödie

Georgie Byrd (Queen Latifah) ist eine ganz normale Frau: Sie ist eine Verkäuferin in New Orleans, versagt sich jedes Vergnügen, isst nur Magerkost und himmelt einen Mitarbeiter aus der Ferne an. Nachdem sie erfährt, dass sie eine tödliche Krankheit hat, entscheidet sich die schüchterne Frau, nach Europa zu reisen. Dort steigt sie in einem Nobelhotel ab, diniert nur vom Feinsten und sagt den anderen Gästen des Hauses offen und ehrlich ihre Meinung. Wird die Wahrheit sie verändern?