Ein Sommer auf Sizilien, ... TV-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, RTL II, Sleeping With Other People, Komödie

Lainey (Alison Brie) und Jake (Jason Sudeikis) lernen sich am College kennen und verbringen eine stürmische Nacht miteinander. Danach trennen sich ihre Wege, und erst zwölf Jahre später begegnen sie sich in einer Selbsthilfegruppe für Sexsüchtige wieder. Weder Lainey noch Jake haben es bisher lange in einer festen Beziehung ausgehalten und versuchen nun, ihr Leben in den Griff zu kriegen. Da die beiden sich immer noch sympathisch sind, wollen sie wieder mehr Zeit miteinander verbringen - wobei Sex absolut Tabu sein soll. Ob das auf Dauer gutgeht?