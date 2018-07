Ein "sensibles Thema" Guy Pearce bereut seinen Kommentar über Kevin Spacey

Er wurde nicht belästigt

Pearce erklärte demnach, dass er sich damals zwar unwohl gefühlt habe, dass er aber nicht sexuell belästigt worden sei. "Ich verstehe sehr wohl, dass es sich um ein viel zu sensibles Thema handelt, als dass es einfach so ignoriert werden könnte", erklärte der Schauspieler in einem Statement. Er habe die Situation damals "angesprochen und gehandhabt". Deshalb bereue er nun, so viel später überhaupt darüber gesprochen zu haben.